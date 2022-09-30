Прикордонники отримали сучасні патрульні катери від ЄС (фото)

"В рамках проєкту "Разом з ЄС до безпеки кордонів" прикордонники Могилів-Подільського загону отримали нові патрульні катери", - йдеться у повідомленні.

Даний проект фінансується Європейським Союзом, а виконавцем виступає IOM Ukraine.

Патрульні катери UMS-425 CC будуть використовуватись для охорони державного кордону, контролю за прикордонним режимом, охорони об’єктів тваринного світу та спільного патрулювання з колегами з Молдови.

"Отримані човни спроєктовані для складних умов експлуатації на відкритій воді. Кожен плавзасіб вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами, а також ехолотом, що використовується для визначення глибини води під судном", - пояснили прикордонники.

За допомогою таких катерів, правоохоронцям стане краще запобігати незаконній діяльності на кордоні та боротися з контрабандою.