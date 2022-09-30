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Пограничники получили современные патрульные катера от ЕС (фото)

Фото: Пограничники получили современные патрульные катера от ЕС (dpsu.gov.ua/)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получила от Европейского союза дополнительные патрульные катера для охраны государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГПСУ.

"В рамках проекта "Вместе с ЕС к безопасности границ" пограничники Могилев-Подольского отряда получили новые патрульные катера", - говорится в сообщении.

Этот проект финансируется Европейским Союзом, а исполнителем выступает IOM Ukraine.

Патрульные катера UMS-425 CC будут использоваться для охраны государственной границы, контроля пограничного режима, охраны объектов животного мира и совместного патрулирования с коллегами из Молдовы.

"Полученные лодки спроектированы для сложных условий эксплуатации на открытой воде. Каждое плавсредство вмещает команду из четырех человек, оснащенное спасательными жилетами, а также эхолотом, используемым для определения глубины воды под судном", - пояснили пограничники.

С помощью таких катеров, правоохранителям станет лучше предотвращать незаконную деятельность на границе и бороться с контрабандой.

Напомним, что ранее Украина получала от ЕС четыре патрульных катера для охраны границ.

Также сообщалось, что США предоставит Украине 18 боевых катеров в пакете помощи на 450 млн долларов.

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МолдоваЕвросоюзпограничная служба