Пограничники получили современные патрульные катера от ЕС (фото)

Украина получила от Европейского союза дополнительные патрульные катера для охраны государственной границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГПСУ.
"В рамках проекта "Вместе с ЕС к безопасности границ" пограничники Могилев-Подольского отряда получили новые патрульные катера", - говорится в сообщении.
Этот проект финансируется Европейским Союзом, а исполнителем выступает IOM Ukraine.
Патрульные катера UMS-425 CC будут использоваться для охраны государственной границы, контроля пограничного режима, охраны объектов животного мира и совместного патрулирования с коллегами из Молдовы.
"Полученные лодки спроектированы для сложных условий эксплуатации на открытой воде. Каждое плавсредство вмещает команду из четырех человек, оснащенное спасательными жилетами, а также эхолотом, используемым для определения глубины воды под судном", - пояснили пограничники.
С помощью таких катеров, правоохранителям станет лучше предотвращать незаконную деятельность на границе и бороться с контрабандой.
Напомним, что ранее Украина получала от ЕС четыре патрульных катера для охраны границ.
Также сообщалось, что США предоставит Украине 18 боевых катеров в пакете помощи на 450 млн долларов.
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