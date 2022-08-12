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Украина получила от ЕС четыре патрульных катера для охраны границ

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Белгород-Днестровский, Пятница 12 августа 2022 18:48
Украина получила от ЕС четыре патрульных катера для охраны границ Фото: ЕС передал четыре патрульных катера (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Артем Горовенко

Украина получила от Европейского союз четыре патрульных катера для охраны государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

Сообщается, что Белгород-Днестровский пограничный отряд Одесской области получил четыре новых патрульных катера UMS-425CC общей стоимостью 2,2 млн гривен.

"Катера предоставлены в рамках проекта международной технической помощи "Вместе с ЕС к безопасности границ», финансируемого Европейским союзом и внедряемого IOM Ukraine", - говорится в сообщении.

Каждый катер вмещает команду из четырех человек, оснащен спасательными жилетами и эхолотом для определения глубины воды под судном. В прошлом году в рамках этого же проекта пограничники получили два катера UMS-545DC и UMS-425CC.

Напомним, ранее сообщалось, что США предоставят Украине 18 боевых катеров в пакете помощи на 450 млн долларов.

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