UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники в Одесі ліквідували схему ухилянтів, що прикидалися людьми з інвалідністю

Фото: прикордонники в Одесі ліквідували схему ухилянтів (dpsu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Військовослужбовці Одеського прикордонного загону спільно із правоохоронцями викрили організатора незаконного переправлення людей до Молдови. Він надавав ухилянтам фейкові документи про інвалідність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Координатор, що займався нелегальним виїздом ухилянтів - виявився місцевим жителем. Він підшукував у соцмережах чоловіків, які за 6 тисяч доларів збиралися уникнути проблем з виїздом на державному рубежі. Зловмисник гарантував безперешкодний виїзд до Молдови під виглядом людей з інвалідністю з уже готовим пакетом фейкових документів.

Заходи з ліквідації незаконного переправлення осіб здійснювали оперативники Одеського та Ізмаїльського прикордонного загонів спільно зі співробітниками СБУ, представниками Нацполіції за процесуального керівництва міської прокуратури.

Правоохоронці затримали організатора біля одного з пунктів пропуску під час супроводу чергового "клієнта". Фігуранту повідомлено про підозру відповідно до ч.3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Нині йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями під Одесою також затримали ухилянтів, котрі за 4 000 доларів хотіли виїхати в Молдову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниОдесаМолдова