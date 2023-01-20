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Пограничники в Одессе ликвидировали схему уклонистов, притворявшихся людьми с инвалидностью

Фото: пограничники в Одессе ликвидировали схему уклонистов (dpsu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Военнослужащие Одесского пограничного отряда совместно с правоохранителями разоблачили организатора незаконной переправки людей в Молдову. Он предоставлял уклонистам фейковые документы об инвалидности.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Телеграмм-канал Министерства внутренних дел Украины.

Координатор, занимавшийся нелегальным выездом уклонистов – оказался местным жителем. Он подыскивал в соцсетях мужчин, которые за 6 тысяч долларов собирались избежать проблем с выездом на государственном рубеже. Злоумышленник гарантировал беспрепятственный выезд в Молдову под видом людей с инвалидностью с уже готовым пакетом фейковых документов.

Мероприятия по ликвидации незаконной переправки лиц осуществляли оперативники Одесского и Измаильского пограничных отрядов совместно с сотрудниками СБУ, представителями Нацполиции при процессуальном руководстве городской прокуратуры.

Правоохранители задержали организатора у одного из пунктов пропуска во время сопровождения очередного "клиента". Фигуранту поставлено в известность о подозрении в соответствии с ч.3 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". В настоящее время ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на днях под Одессой также задержали уклонявшихся, которые за 4 000 долларов хотели уехать в Молдову.

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Министерство внутренних дел УкраиныОдессаМолдова