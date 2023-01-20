Пограничники в Одессе ликвидировали схему уклонистов, притворявшихся людьми с инвалидностью

Координатор, занимавшийся нелегальным выездом уклонистов – оказался местным жителем. Он подыскивал в соцсетях мужчин, которые за 6 тысяч долларов собирались избежать проблем с выездом на государственном рубеже. Злоумышленник гарантировал беспрепятственный выезд в Молдову под видом людей с инвалидностью с уже готовым пакетом фейковых документов.

Мероприятия по ликвидации незаконной переправки лиц осуществляли оперативники Одесского и Измаильского пограничных отрядов совместно с сотрудниками СБУ, представителями Нацполиции при процессуальном руководстве городской прокуратуры.

Правоохранители задержали организатора у одного из пунктов пропуска во время сопровождения очередного "клиента". Фигуранту поставлено в известность о подозрении в соответствии с ч.3 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". В настоящее время ему грозит до 5 лет лишения свободы.