Під Одесою затримали ухилянтів, котрі за 4 000 доларів хотіли виїхати в Молдову

Група чоловіків нелегально намагались залишити Україну та виїхати до Молдови. Їх затримали в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

Ухилянтів було затримано на околиці села Великоплоське. Там прикордонники зупинили два автомобілі - HYUNDAI та INFINITI. За кермом яких знаходились місцеві жителі.

При цьому водій на INFINITI не відреагував на вимоги про зупинку і намагався втекти від прикордонників. Останнім довелось здійснити два попереджувальні постріли вгору. Водій відреагував на це, зупинився і надав легковик для перевірки.

Вияснилось, що в обох авто були четверо громадян України. Вони планували протиправно виїхати до Молдови. За послуги організатор просив з кожного 4000 доларів.