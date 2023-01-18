Під Одесою затримали ухилянтів, котрі за 4 000 доларів хотіли виїхати в Молдову
Група чоловіків нелегально намагались залишити Україну та виїхати до Молдови. Їх затримали в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.
Ухилянтів було затримано на околиці села Великоплоське. Там прикордонники зупинили два автомобілі - HYUNDAI та INFINITI. За кермом яких знаходились місцеві жителі.
При цьому водій на INFINITI не відреагував на вимоги про зупинку і намагався втекти від прикордонників. Останнім довелось здійснити два попереджувальні постріли вгору. Водій відреагував на це, зупинився і надав легковик для перевірки.
Вияснилось, що в обох авто були четверо громадян України. Вони планували протиправно виїхати до Молдови. За послуги організатор просив з кожного 4000 доларів.
Нагадаємо, у Карпатах прикордонники та працівники ДСНС врятували ухилянта, який хотів потрапити до Румунії, проте впав у 10-метровий обрив та не зміг самостійно з нього вибратися.
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