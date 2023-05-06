Прикордонники не дали росіянам змоги зайняти нові позиції в Донецькій області

Прикордонники змусили росіян відступити на одному з напрямків в Донецькій області не давши змоги противнику зайняти нові позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
"Аеророзвідка та міномет - пекельний тандем для окупантів", - заяввли в ДПСУ.
За їх словами, прикордонники виявили рух загарбників в Донецькій області за допомогою БПЛА та передали координати ворога мінометному розрахунку ДПСУ.
В наслідок чого, окупанти, що під прикриттям лісопосадки намагалися зайняти нові позиції були змушені відступити з втратами.
Нагадаємо, вчора аеророзвідка ДПСУ показала, як працює в тилу окупантів.
Раніше ми також писали про те, як аеророзвідка ДПСУ відстежила "вагнерівців", які ховалися у гаражах в Бахмуті, внаслідок чого було знищено 15 найманців.
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