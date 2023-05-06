Пограничники не дали россиянам возможности занять новые позиции в Донецкой области

"Аэроразведка и миномет - адский тандем для оккупантов", - заявили в ГПСУ.

По их словам, пограничники обнаружили движение захватчиков в Донецкой области с помощью БПЛА и передали координаты противника минометному расчету ГПСУ.

В результате чего оккупанты, которые под прикрытием лесопосадки пытались занять новые позиции, были вынуждены отступить с потерями.

Напомним, вчера аэроразведка ГПСУ показала, как работает в тылу оккупантов.

Ранее мы также писали о том, как аэроразведка ГПСУ отследила "вагнеровцев", скрывавшихся в гаражах в Бахмуте, в результате чего было уничтожено 15 наемников.

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