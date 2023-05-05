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Аеророзвідка ДПСУ показала, як працює в тилу окупантів (відео)

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Київ, П'ятниця 05 травня 2023 08:42
Аеророзвідка ДПСУ показала, як працює в тилу окупантів (відео) Фото: аеророзвідка ДПСУ показала, як працює в тилу окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Аеророзвідка прикордонників успішно працює в тилу окупаційних військ. Зокрема, за допомогою дронів вони нищать техніку і особовий склад ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Польоти на десятки кілометрів у тил, виявлення ворога, передача координат артилерії та знищення. Такі відповідальні завдання ставить перед собою наша аеророзвідка", - розповідають бійці.

За інформацією ДПСУ, є в арсеналі прикордонників і важкі дрони.

"Вони несуть кількакілограмові боєприпаси, які нещадно роблять окупантам боляче!" - зазначають прикордонники.

Нагадаємо, нещодавно аеророзвідка прикордонників знищила міномет з особовим складом росіян.

Також ми писали про те, як аеророзвідка ДПСУ відстежила "вагнерівців", які ховалися у гаражах в Бахмуті, внаслідок чого було знищено 15 найманців.

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