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У Повітряних силах не бачать загрози через авіаційні навчання у Білорусі

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Київ, Понеділок 16 січня 2023 13:02
У Повітряних силах не бачать загрози через авіаційні навчання у Білорусі Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Спільні з Росією авіаційні навчання на території Білорусі поки не несуть загрози для України. Проте військові відстежують ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Росія від початку повномасштабного вторгнення використовувала територію Білорусі як плацдарм для ударів по Україні.

"Територія Білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси такі як "Іскандер, теж використовувалися з перших днів війни", - зазначив Ігнат.

Він додав, що українські військові продовжать захищати кордон і повітряний простір. Ігнат підкреслив, що військові навчання - це постійний процес у "військовому організмі".

Нагадаємо, що у Білорусі сьогодні стартували авіаційні навчання, у яких бере участь також Росія. Для тренувань залучать всі аеродроми та полігони у Білорусі.

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