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Пограничники назвали количество находящихся в Беларуси российских военных.

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Украина, Понедельник 16 января 2023 18:08
Пограничники назвали количество находящихся в Беларуси российских военных. Фото: в Беларуси находится 11 тысяч российских военных (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

На территории Беларуси находится около 11 тысяч российских военных. Однако их количество периодически меняется.

Об этом сказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир общенационального телемарафона.

По его словам, пограничники не фиксируют увеличение группировок российских и белорусских войск в непосредственной близости от границы Украины.

"На сегодняшний день количество войск РФ на территории Беларуси составляет порядка 11 тысяч военнослужащих. Однако данная цифра ежедневно меняется из-за того, что сейчас как раз происходит ротация подразделений РФ, а именно 2-я мотострелковая дивизия выходит на территорию России в Воронежскую и Белгородскую области, а ей на замену приходит 6-я мотострелковая дивизия. Поэтому каждый день цифра меняется, но мы это держим на постоянном контроле", - сообщил Дейнеко.

В то же время, украинские военные ни на мгновение не прекращают работы по инженерному обустройству границы на участке с Беларусью.

"Эти работы продолжаются и сейчас. Потому что наша главная задача - быть способными действовать в ответ на возможные угрозы. Не надо недооценивать врага. Поэтому ГНСУ вместе с другими составляющими Сил обороны Украины проводит такие мероприятия. Мы в постоянной готовности", - заверил Дейнеко. .

Напомним, что сегодня в Беларуси стартовали совместные с Россией авиационные учения.

В Воздушных силах ВСУ считают, что пока эти российско-белорусские учения не представляют угрозы.

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