Прикордонники нанесли точний удар по оборонних укріпленнях росіян на Півдні (відео)

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Як стало відомо сьогодні за даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили майже 1400 окупантів.

Напередодні стало відомо, що українські розвідники нанесли серію високоточних ударів по позиціях та техніці загарбників на Харківському напрямку.

Також ми розповідали про те, як прикордонники нанесли серію ударів по техніці та БК окупантів на Бахмутському напрямку

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