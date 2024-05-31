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Прикордонники нанесли точний удар по оборонних укріпленнях росіян на Півдні (відео)

Фото: ДПСУ знищила оборонні укріплення РФ (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські аеророзвідники ДПСУ завдавали точного удару дроном по оборонним позиціям росіян на Півдні. Відео своєї роботи вони поширили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Згідно з відео, окупанти розмістились вздовж окопів, які були облаштовані у якості оборонних ліній на Півдні. Українські аеророзвідники зуміли вистежити місце розташування окупантів та завдати нищівного удару по їх позиції. 

На відео помітно, як загарбники намагаються сховатись від українського безпілотника. Втім сила його удару, вочевидь, була потужною. 

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Як стало відомо сьогодні за даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили майже 1400 окупантів.

Напередодні стало відомо, що українські розвідники нанесли серію високоточних ударів по позиціях та техніці загарбників на Харківському напрямку.

Також ми розповідали про те, як прикордонники нанесли серію ударів по техніці та БК окупантів на Бахмутському напрямку

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ДПСУВійна Росії проти України