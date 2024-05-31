Пограничники нанесли точный удар по оборонительным укреплениям россиян на Юге (видео)

Украинские аэроразведчики ГПСУ наносили точный удар дроном по оборонным позициям россиян на Юге. Видео работы они распространили в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram.
Согласно видео, оккупанты разместились вдоль окопов, которые были обустроены в качестве оборонительных линий на Юге. Украинские аэроразведчики сумели выследить месторасположение оккупантов и нанести сокрушительный удар по их позиции.
На видео заметно, как захватчики пытаются скрыться от беспилотника. Впрочем, сила его удара, очевидно, была мощной.
Как стало известно сегодня по данным Генштаба, потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составили около 1400 оккупантов.
Накануне стало известно, что украинские разведчики нанесли серию высокоточных ударов по позициям и технике захватчиков Харьковского направления.
Также мы рассказывали о том, как пограничники нанесли серию ударов по технике и БК оккупантов на Бахмутском направлении.
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