Пограничники нанесли точный удар по оборонительным укреплениям россиян на Юге (видео)

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Как стало известно сегодня по данным Генштаба, потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составили около 1400 оккупантов.

Накануне стало известно, что украинские разведчики нанесли серию высокоточных ударов по позициям и технике захватчиков Харьковского направления.

Также мы рассказывали о том, как пограничники нанесли серию ударов по технике и БК оккупантов на Бахмутском направлении.

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