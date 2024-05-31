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Пограничники нанесли точный удар по оборонительным укреплениям россиян на Юге (видео)

Фото: ГПСУ уничтожила оборонные укрепления РФ (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские аэроразведчики ГПСУ наносили точный удар дроном по оборонным позициям россиян на Юге. Видео работы они распространили в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram.

Согласно видео, оккупанты разместились вдоль окопов, которые были обустроены в качестве оборонительных линий на Юге. Украинские аэроразведчики сумели выследить месторасположение оккупантов и нанести сокрушительный удар по их позиции.

На видео заметно, как захватчики пытаются скрыться от беспилотника. Впрочем, сила его удара, очевидно, была мощной.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Как стало известно сегодня по данным Генштаба, потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составили около 1400 оккупантов.

Накануне стало известно, что украинские разведчики нанесли серию высокоточных ударов по позициям и технике захватчиков Харьковского направления.

Также мы рассказывали о том, как пограничники нанесли серию ударов по технике и БК оккупантов на Бахмутском направлении.

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