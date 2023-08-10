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Прикордонники з мінометів атакували позиції росіян під Бахмутом (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили позиції росіян під Бахмутом і атакували їх із мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Прикордонники-мінометники "розносять" укріплені позиції окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це трапилось під Бахмутом. На відео можна побачити влучні удари по військовим РФ.

Ситуація в районі Бахмута

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українські бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку саме на південному фланзі.

"Тому що на північному тривають запеклі бої і ворог там намагається штурмувати й повернути втрачені позиції. Тому наші наступальні дії були вкрай ускладнені діями ворога. Ситуація там складна, але контрольована", - сказала вона.

Російські окупанти стягнули додаткові ресурси на південний і північний фланги Бахмута і вести наступ українським силам оборони дуже важко. Але ЗСУ все одно просуваються.

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