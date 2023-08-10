Прикордонники з мінометів атакували позиції росіян під Бахмутом (відео)

Сили оборони України виявили позиції росіян під Бахмутом і атакували їх із мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Прикордонники-мінометники "розносять" укріплені позиції окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це трапилось під Бахмутом. На відео можна побачити влучні удари по військовим РФ.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українські бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку саме на південному фланзі.
"Тому що на північному тривають запеклі бої і ворог там намагається штурмувати й повернути втрачені позиції. Тому наші наступальні дії були вкрай ускладнені діями ворога. Ситуація там складна, але контрольована", - сказала вона.
Російські окупанти стягнули додаткові ресурси на південний і північний фланги Бахмута і вести наступ українським силам оборони дуже важко. Але ЗСУ все одно просуваються.
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