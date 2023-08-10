Пограничники из минометов атаковали позиции россиян под Бахмутом (видео)

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян под Бахмутом и атаковали их из минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Пограничники-минометчики "разносят" укрепленные позиции оккупантов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло под Бахмутом. На видео можно увидеть точные удары по военным РФ.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинские бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении именно на южном фланге.
"Потому что на северном продолжаются упорные бои и враг там пытается штурмовать и вернуть утраченные позиции. Поэтому наши наступательные действия были крайне усложнены действиями врага. Ситуация там сложная, но контролируемая", - сказала она.
Российские оккупанты взыскали дополнительные ресурсы на южный и северный фланги Бахмута и вести наступление украинским силам обороны очень тяжело. Но ВСУ все равно продвигаются.
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