Прикордонники в Луганській області взяли в полон трьох росіян, серед них є чеченець (фото)

"Прикордонники бригади "Гвардії наступу "Помста" взяли в полон трьох окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в полон потрапили:

мобілізований із Рязані;

контрактник - командир відділення з Пскова;

чеченець із Грозного, який кілька місяців тому підписав контракт на рік для заробітку.

Як вони потрапили в полон

Окупанти потрапили в полон під час штурму позицій прикордонників у Луганській області.

"Їх було 7-8 осіб. Здався один, сказав, що є друг, який теж вийшов через деякий час. Надали їм медичну допомогу, дали води і передали далі. А четверо десь там поки що "крутяться". Їжі немає, і рано чи пізно, вони або замерзнуть, або самі здадуться", - каже боєць на псевдо "Удав".

Фото: Полонені росіяни (facebook.com/DPSUkraine)

А чеченець намагався сховатися, але в пошуках безпечного укриття потрапив до рук прикордонників.

ЗСУ беруть у полон росіян

Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку українські військові взяли в полон майже 30 російських окупантів.

Також українські сапери під час робіт захопили у полон групу з 11 росіян на сході України.