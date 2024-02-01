Пограничники в Луганской области взяли в плен трех россиян, среди них есть чеченец (фото)

"Пограничники бригады "Гвардии наступления "Месть" взяли в плен трех оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в плен попали:

мобилизован из Рязани;

контрактник - командир отделения из Пскова;

чеченец из Грозного, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка.

Как они попали в плен

Оккупанты попали в плен во время штурма позиций пограничников в Луганской области.

"Их было 7-8 человек. Сдался один, сказал, что есть друг, который тоже вышел через некоторое время. Оказали им медицинскую помощь, дали воды и передали дальше. А четверо где-то там пока что "крутятся". Еды нет, и рано или поздно, они или замерзнут, или сами сдадутся", - говорит боец под псевдонимом "Удав".

Фото: Пленные россияне (facebook.com/DPSUkraine)

А чеченец пытался скрыться, но в поисках безопасного укрытия попал в руки пограничников.

ВСУ берут в плен россиян

Недавно командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении украинские военные взяли в плен почти 30 российских оккупантов.

Также украинские саперы во время работ захватили в плен группу из 11 россиян на востоке Украины.