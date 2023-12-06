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Прикордонники ліквідували ворожий "Урал" на Куп'янському напрямку (відео)

Фото: прикордонники ліквідували ворожий "Урал" (facebook.com usofcom)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники сьогодні, 6 грудня, ліквідували російський "Урал" на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА

За даними ОВА, сьогодні, на Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" виявили та знищили ворожий "Урал".

 

"Дрон-камікадзе залетів у автомобіль в той момент, коли з нього вивантажували будматеріали для облаштування позицій", - пояснили в ОВА.

Сили оборони України знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 6 грудня, за добу склали 1270 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 335 110 військових.

Також на Таврійському напрямку остання доба для окупантів була поганою. ЗСУ лише на цій ділянці вдалося ліквідувати 520 окупантів та РЕБ "Житель".

Бійці Нацгвардії знищили новітній російський ЗРК "Витязь". Він призначений для захисту від літаків, балістичних ракет і дронів.

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