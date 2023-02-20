Пограничники контратаковали под Бахмутом и уничтожили шесть окупантов

Украинские защитники отразили шесть атак россиян под Бахмутом в Донецкой области. Бойцы нанесли удары по их позициям и уничтожили часть захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Во время оборонного боя пограничники-минометчики уничтожили пехоту противника, а операторы БпЛА навели и скорректировали огонь на нападающих, пытавшихся скрыться от обстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 "вагнеровцев" защитники из стрелкового оружия в пригороде Бахмута остановили под вечер.

"Нападавшие закрепились в сооружениях и ожидали огневую поддержку. Пограничники-разведчики во взаимодействии с воинами ВСУ врага контратаковали. В ближнем бою уничтожены шесть захватчиков, девять - ранены, остальные - сбежали", - добавили в ГПСУ.