Волонтери передали прикордонникам у Херсонській області два десантні човни
У Херсонській області волонтери передали прикордонникам два великих десантних RIB-човни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
Фото: Прокудін Александр/Telegram (https://t.me/olexandrprokudin)
"Плавзасоби стануть у нагоді нашим воїнам для виконання завдань з оборони звільнених територій та проведення рятувальних операцій", - йдеться у повідомленні.
Фото: Прокудін Александр/Telegram (https://t.me/olexandrprokudin)
Прокудін додав, що систематична робота зі зміцнення оборонців продовжується.
Нагадаємо, днями волонтери "Української команди" разом з Володимиром Кличком привезли для захисників Донбасу дрони та броньовик "Кобра".
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