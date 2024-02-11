Волонтери передали прикордонникам у Херсонській області два десантні човни

У Херсонській області волонтери передали прикордонникам два великих десантних RIB-човни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Фото: Прокудін Александр/Telegram (https://t.me/olexandrprokudin)

"Плавзасоби стануть у нагоді нашим воїнам для виконання завдань з оборони звільнених територій та проведення рятувальних операцій", - йдеться у повідомленні.

Фото: Прокудін Александр/Telegram (https://t.me/olexandrprokudin)

Прокудін додав, що систематична робота зі зміцнення оборонців продовжується.

Нагадаємо, днями волонтери "Української команди" разом з Володимиром Кличком привезли для захисників Донбасу дрони та броньовик "Кобра".

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