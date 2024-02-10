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"Українська команда" з Кличко доставили захисникам дрони та броньований автомобіль

Субота 10 лютого 2024 20:01
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"Українська команда" з Кличко доставили захисникам дрони та броньований автомобіль Фото6 "Українська команда" з Кличко доставили захисникам дрони та броньований автомобіль (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Волонтери "Української команд" разом з Володимиром Кличком привезли на передову дрони та броньовик "Кобра" для захисників Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

130 FPV-дронів та квадрокоптерів Mavic-3 передали бійцям батальйону "Свобода", 28 бригаді Лицарів зимового походу та 72 бригаді Чорних Запорожців, повідомляє "Українська команда".

"Дрони - це збережені життя наших воїнів. Захисники кажуть, що наша допомога дуже допомагає нищити окупантів та їхню техніку", - зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Володимир Кличко пригнав на передову броньований автомобіль "Кобра" вартістю 250 тисяч доларів, який допомогли придбати міжнародні партнери.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" та Володимир Кличко доставили броньовик "Кобра" та партію дронів в розташування 204 батальйону київської тероборони.

Також повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення надала допомогу вже понад 150 військовим підрозділам.

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Збройні сили України дрони Віталий Кличко
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