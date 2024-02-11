Волонтеры передали пограничникам в Херсонской области две десантные лодки

В Херсонской области волонтеры передали пограничникам две больших десантных RIB-лодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Фото: Прокудин Александр/Telegram (https://t.me/olexandrprokudin)

"Плавсредства пригодятся нашим воинам для выполнения задач по обороне освобожденных территорий и проведения спасательных операций", - говорится в сообщении.

Фото: Прокудин Александр/Telegram (https://t.me/olexandrprokudin)

Прокудин добавил, что систематическая работа по укреплению защитников продолжается.

Напомним, на днях волонтеры "Украинской команды" вместе с Владимиром Кличко привезли для защитников Донбасса дроны и броневик "Кобра".

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