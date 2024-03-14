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Прикордонники в Харківській області відбили атаку шести дронів-камікадзе (фото)

Харківська область, Четвер 14 березня 2024 15:57
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Прикордонники в Харківській області відбили атаку шести дронів-камікадзе (фото) Архівне фото: Прикордонники в Харківській області відбили атаку шести дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України в Харківській області знищили шість ворожих дронів-камікадзе. Один із них, навіть, вдалося "посадити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що шість ворожих дронів-камікадзе "приземлили" прикордонники на Харківському напрямку.

За словами бійців, один із них "сів" майже неушкодженим.

Фото: Знищені дрони (t.me/DPSUkr)

Прикордонники додали, що інші здетонували в повітрі.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог атакує на трьох напрямках у Донецькій області.

Також стало відомо, що втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 14 березня, становили 970 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 427 840 військових.

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