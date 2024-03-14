Пограничники в Харьковской области отбили атаку шести дронов-камикадзе (фото)

Силы обороны Украины в Харьковской области уничтожили шесть вражеских дронов-камикадзе. Один из них даже удалось "посадить".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что шесть вражеских дронов-камикадзе "приземлили" пограничники на Харьковском направлении.

По словам бойцов, один из них "сел" почти невредимым.

Фото: Уничтоженные дроны (t.me/DPSUkr)

Пограничники добавили, что остальные сдетонировали в воздухе.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте в течение суток произошло 79 боевых столкновений. Враг атакует по трем направлениям в Донецкой области.

Также стало известно, что потери России в войне в Украине к утру четверга, 14 марта, составили 970 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 427 840 военных.