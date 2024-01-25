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Прикордонники у Харківській області FPV-дроном знищили ворожу вантажівку (відео)

Архівне фото: Прикордонники у Харківській області FPV-дроном знищили ворожу вантажівку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України в Харківській області виявили ворожу вантажівку і вразили її FPV-дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Влучний скид - і замаскований автомобіль знищено", - йдеться в заяві.

Зазначається, що це робота прикордонником бригади "Гвардії наступу" під назвою "Сталевий кордон".

Ворожу вантажівку вдалося знищити влучним ударом FPV-дрона в Харківській області.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 25 січня, склали 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 379 610 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 танків, 42 ББМ та 59 артсистем.

Протягом минулої доби, 24 січня, українські військові ліквідували 343 російських окупанти й знищили 91 одиницю військової техніки ворога.

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