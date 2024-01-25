RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники в Харьковской области FPV-дроном уничтожили вражеский грузовик (видео)

Архивное фото: Пограничники в Харьковской области FPV-дроном уничтожили вражеский грузовик (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины в Харьковской области обнаружили вражеский грузовик и поразили его FPV-дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Меткий сброс - и замаскированный автомобиль уничтожен", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это работа пограничником бригады "Гвардии наступления" под названием "Стальной кордон".

Вражеский грузовик удалось уничтожить точным ударом FPV-дрона в Харьковской области.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 25 января, составили 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 379 610 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 танков, 42 ББМ и 59 артсистем.

За прошедшие сутки, 24 января, украинские военные ликвидировали 343 российских оккупанта и уничтожили 91 единицу военной техники врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХарьковВойна в Украинепограничная служба