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Прикордонники "Гвардії наступу" взяли полонених у Луганській області

Фото: прикордонники "Гвардії наступу" взяли полонених у Луганській області (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники бригади "Гвардії наступу" взяли в полон трьох терористів, під час спроби ворога штурмувати у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Загарбники намагалися штурмувати позиції наших бійців на Луганщині. Їм надали медичну допомогу, воду та передали спецслужбам", - пише пресслужба. 

 

Фото: прикордонники "Гвардії наступу" взяли полонених у Луганській області (t.me/DPSUkr)

Серед полонених: 

  • мобілізований з російської Рязані; 
  • контрактник - командир відділення із Пскова; 
  • заробітчанин з Грозного - чеченець, який кілька місяців назад підписав контракт на рік задля заробітку. 

ЗСУ беруть у полон росіян

Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку українські військові взяли в полон майже 30 російських окупантів.

Також українські сапери під час робіт захопили у полон групу з 11 росіян на сході України.

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