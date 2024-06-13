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Прикордонники FPV-дронами вивели з ладу три російські гаубиці (відео)

Фото: прикордонники вивели з ладу три російські гаубиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

На Бахмутському напрямку українські прикордонники за допомогою FPV-дронів вивели з ладу три російські гаубиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники-оператори FPV-дронів бригади "Помста" вивели з ладу три 122-мм гаубиці Д-30", - повідомили в ДПСУ.

 

За даними військових, одну гаубицю було знищено повністю, ще дві прикордонники пошкодили.

 

Нагадаємо, що українські прикордонники щоденно відбивають наступи російських окупантів. Ми писали, що поблизу Вовчанська прикордонники у ближньому бою зірвали штурм росіян.

До того ж днями прикордонники у повітрі знищили російський БПЛА-розвідник та показали ефектне відео

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