Пограничники FPV-дронами вывели из строя три российские гаубицы (видео)

Напомним, что украинские пограничники ежедневно отражают наступления российских оккупантов. Мы писали, что близ Волчанска пограничники в ближнем бою сорвали штурм россиян.

К тому же, на днях пограничники в воздухе уничтожили российский БПЛА-разведчик и показали эффектное видео.

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