Прикордонники Фінляндії фіксують "повітряні об'єкти" на кордоні з Росією

Як розповів Мутонен, взаємодія між фінськими та російськими прикордонниками не змінилась, втім "життя" Прикордонної служби загалом потерпіло серйозних змін за останній рік.

"Ми регулярно спостерігаємо повітряні об'єкти, але я не буду вдаватися в подробиці, які саме", - заявив він.

У тому ж числі Мутонен відзначив, що загроза гібридного впливу з боку Росії залишається великою. На території агресора залишаються люди, які б бажали потрапити до Фінляндії.

Ситуація на фінсько-російському кордоні

Протягом останнього року Фінляндія зіштовхнулась зі серйозною хвилею мігрантів на її кордоні з країною-терористом. Зокрема серед мігрантів були вихідці із Сомалі, а також Іраку. Зрештою, Хельсиники прийняли рішення щодо закриття кордону з Росією. У квітня вищезгадану заборону на роботу прикордонних пунктів було продовжено.