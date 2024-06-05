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Пограничники Финляндии фиксируют "воздушные объекты" на границе с Россией

Фото: пограничники Финляндии фиксируют "воздушные объекты" на границе с Россией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники Финляндии регулярно фиксируют "воздушные объекты" на границе с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ссылку на заместителя командующего Пограничной службой Северной Карелии Самули Мутонена, которого цитирует Yle.

Как рассказал Мутонен, взаимодействие между финскими и российскими пограничниками не изменилось, впрочем "жизнь" Пограничной службы в целом претерпела серьезных изменений за последний год. 

"Мы регулярно наблюдаем воздушные объекты, но я не буду вдаваться в подробности, какие именно", - заявил он. 

В том же числе Мутонен отметил, что угроза гибридного влияния со стороны России остается большой. На территории агрессора остаются люди, которые бы желали попасть в Финляндию. 

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Ситуация на финско-российской границе

В течение последнего года Финляндия столкнулась с серьезной волной мигрантов на ее границе со страной-террористом. В частности среди мигрантов были выходцы из Сомали, а также Ирака. В конце концов, Хельсиники приняло решение о закрытии границы с Россией. В апреле вышеупомянутый запрет на работу пограничных пунктов был продлен.

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