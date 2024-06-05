ua en ru
Ср, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники Фінляндії фіксують "повітряні об'єкти" на кордоні з Росією

Середа 05 червня 2024 18:26
UA EN RU
Прикордонники Фінляндії фіксують "повітряні об'єкти" на кордоні з Росією Фото: прикордонники Фінляндії фіксують "повітряні об'єкти" на кордоні з Росією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники Фінляндії регулярно фіксують "повітряні об'єкти" на кордоні з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на заступника командувача Прикордонню службою Північної Карелії Самулі Мутонена, якого цитує Yle.

Як розповів Мутонен, взаємодія між фінськими та російськими прикордонниками не змінилась, втім "життя" Прикордонної служби загалом потерпіло серйозних змін за останній рік.

"Ми регулярно спостерігаємо повітряні об'єкти, але я не буду вдаватися в подробиці, які саме", - заявив він.

У тому ж числі Мутонен відзначив, що загроза гібридного впливу з боку Росії залишається великою. На території агресора залишаються люди, які б бажали потрапити до Фінляндії.

Ситуація на фінсько-російському кордоні

Протягом останнього року Фінляндія зіштовхнулась зі серйозною хвилею мігрантів на її кордоні з країною-терористом. Зокрема серед мігрантів були вихідці із Сомалі, а також Іраку. Зрештою, Хельсиники прийняли рішення щодо закриття кордону з Росією. У квітня вищезгадану заборону на роботу прикордонних пунктів було продовжено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінляндія Російська Федерація
NEWS
C-300 вже не б'є по Харкову? Як дозвіл Заходу на удари по РФ підкинув проблем окупантам
C-300 вже не б'є по Харкову? Як дозвіл Заходу на удари по РФ підкинув проблем окупантам
DAILY
"Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба