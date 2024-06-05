Прикордонники Фінляндії фіксують "повітряні об'єкти" на кордоні з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на заступника командувача Прикордонню службою Північної Карелії Самулі Мутонена, якого цитує Yle.

Як розповів Мутонен, взаємодія між фінськими та російськими прикордонниками не змінилась, втім "життя" Прикордонної служби загалом потерпіло серйозних змін за останній рік.

"Ми регулярно спостерігаємо повітряні об'єкти, але я не буду вдаватися в подробиці, які саме", - заявив він.

У тому ж числі Мутонен відзначив, що загроза гібридного впливу з боку Росії залишається великою. На території агресора залишаються люди, які б бажали потрапити до Фінляндії.

Ситуація на фінсько-російському кордоні

Протягом останнього року Фінляндія зіштовхнулась зі серйозною хвилею мігрантів на її кордоні з країною-терористом. Зокрема серед мігрантів були вихідці із Сомалі, а також Іраку. Зрештою, Хельсиники прийняли рішення щодо закриття кордону з Росією. У квітня вищезгадану заборону на роботу прикордонних пунктів було продовжено.