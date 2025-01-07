Прикордонники фіксують посилення пасажиропотоку на кордоні: із чимц це пов’язано

Пасажиропотік на в'їзд та виїзд із України залишається інтенсивним і, ймовірно, зберігатиметься таким до завершення шкільних канікул. Основними категоріями громадян, які перетинають кордон, є жінки, діти та люди похилого віку.
РБК-Україна повідомляє, що про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
За даними ДПСУ, динамічні зміни пасажиропотоку почали фіксувати з середини грудня. Перед різдвяними святами спостерігались пікові дні, коли кількість перетинів сягала понад 150 тисяч осіб за добу. Однак на саме Різдво та 1 січня цей показник значно знизився до 68 та 32 тисяч відповідно.
Після свят, починаючи з Нового року, кількість перетинів кордону знову почала зростати. Протягом минулих вихідних (4–5 січня) кордон щодня перетинали понад 120 тисяч громадян. Загалом пасажиропотік залишається динамічним, із днями як пікових навантажень, так і значного спаду активності.
Демченко зазначає, що до Різдва переважав в’їзд в Україну. Зараз приблизно однакова кількість людей в’їжджають та виїжджають із країни. Він прогнозує, що пасажиропотік залишатиметься високим, поки тривають шкільні канікули.
Нагадаємо, ми розповідали, що не можна вивозити за межі України. До цього переліку входять зброя, боєприпаси, наркотичні і психотропні речовини, радіоактивні та вибухові матеріали, а також витвори мистецтва та культурні цінності. Окрім того, заборонено вивезення анульованих цінних паперів і товарів, що порушують права інтелектуальної власності. Такі речі не можна не тільки вивозити, але й надсилати через посилки. За порушення митних правил передбачена відповідальність.
Також ми писали, що в Україну заборонено ввозити низку товарів і продукції. До них належать генетично модифіковані організми (ГМО) та продукти з їх використанням, а також пестициди та агрохімікати, не зареєстровані в країні. Крім того, транспортні засоби, що перетинають кордон, повинні відповідати екологічним стандартам Євро-2 або вищим. Заборонено також ввозити етилований бензин, свинцеві добавки, електровудки, моносітки для риболовлі, мисливські капкани, а також товари з Росії та Білорусі. Не дозволяється ввозити об'єкти тваринного та рослинного світу, що перебувають під загрозою зникнення, а також зброю, боєприпаси, наркотики та матеріали з пропагандою війни чи расизму.
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