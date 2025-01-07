Пограничники фиксируют усиление пассажиропотока на границе: с чем это связано

По данным ГПСУ, динамические изменения пассажиропотока начали фиксировать со средины декабря. Перед рождественскими праздниками наблюдались пиковые дни, когда количество пересечений достигало более 150 тысяч человек в сутки. Однако на само Рождество и 1 января этот показатель значительно снизился до 68 и 32 тысяч соответственно.

После праздников, начиная с Нового года, количество пересечений границы снова начало расти. В течение прошлых выходных (4-5 января) границу ежедневно пересекали более 120 тысяч граждан. В целом пассажиропоток остается динамичным, с днями как пиковых нагрузок, так и значительного спада активности.

Демченко отмечает, что до Рождества преобладал въезд в Украину. Сейчас примерно одинаковое количество людей въезжают и выезжают со страны. Он прогнозирует, что пассажиропоток будет оставаться высоким, пока продолжаются школьные каникулы.