Пограничники фиксируют усиление пассажиропотока на границе: с чем это связано

Пассажиропоток на въезд и выезд из Украины остается интенсивным и, вероятно, будет сохраняться таким до завершения школьных каникул. Основными категориями граждан, пересекающих границу, являются женщины, дети и пожилые люди.
РБК-Украина сообщает, что об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По данным ГПСУ, динамические изменения пассажиропотока начали фиксировать со средины декабря. Перед рождественскими праздниками наблюдались пиковые дни, когда количество пересечений достигало более 150 тысяч человек в сутки. Однако на само Рождество и 1 января этот показатель значительно снизился до 68 и 32 тысяч соответственно.
После праздников, начиная с Нового года, количество пересечений границы снова начало расти. В течение прошлых выходных (4-5 января) границу ежедневно пересекали более 120 тысяч граждан. В целом пассажиропоток остается динамичным, с днями как пиковых нагрузок, так и значительного спада активности.
Демченко отмечает, что до Рождества преобладал въезд в Украину. Сейчас примерно одинаковое количество людей въезжают и выезжают со страны. Он прогнозирует, что пассажиропоток будет оставаться высоким, пока продолжаются школьные каникулы.
Напомним, мы рассказывали, что нельзя вывозить за пределы Украины. В этот перечень входят оружие, боеприпасы, наркотические и психотропные вещества, радиоактивные и взрывчатые материалы, а также произведения искусства и культурные ценности. Кроме того, запрещен вывоз аннулированных ценных бумаг и товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности. Такие вещи нельзя не только вывозить, но и отправлять через посылки. За нарушение таможенных правил предусмотрена ответственность.
Также мы писали, что в Украину запрещено ввозить ряд товаров и продукции. К ним относятся генетически модифицированные организмы (ГМО) и продукты с их использованием, а также пестициды и агрохимикаты, не зарегистрированные в стране. Кроме того, транспортные средства, пересекающие границу, должны соответствовать экологическим стандартам Евро-2 или выше. Запрещено также ввозить этилированный бензин, свинцовые добавки, электроудочки, моносетки для рыбалки, охотничьи капканы, а также товары из России и Беларуси. Не разрешается ввозить объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения, а также оружие, боеприпасы, наркотики и материалы с пропагандой войны или расизма.
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