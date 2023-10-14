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Прикордонники дроном "вполювали" раритетну гармату РФ (відео)

Фото: прикордонники за допомогою дрону "вполювали" раритетну гармату РФ (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники на Куп'янському напрямку за допомогою дрону-камікадзе "вполювали" раритетну російську гармату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

На Куп'янському напрямку прикордонники штурмової бригади "Сталевий кордон" під час аеророзвідки виявили на ворожих позиціях радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57 калібру 57-мм, розроблену ще у середині 1940-х років. 

За даними Клименка, востаннє ці гармати використовували радянські війська в період Афганської війни, а після розпаду радянського союзу більшість пострадянських країн включно з Україною зняли С-60 з озброєння через її моральну застарілість.

 

"Подивитись на музейний експонат вилетів прикордонний дрон-камікадзе. Результати цієї вибухової зустрічі добре видно на відео", - підкреслив міністр.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, сьогодні командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що наступ росіян на Куп'янському напрямку відновився. За його словами, окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл.

Крім Сирського активізацію росіян на Куп'янському напрямку також підтвердив начальник прес-служби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш. Він зазначив, що окупанти інтенсивно наступають на Лимано-Куп'янському напрямку.

Варто зазначити, що ситуація на напрямку Лиман-Куп'янськ загострилася ще влітку. Росіяни посилили атаки, намагаючись прорватися до річки Оскіл.

Проте у вересні аналітики ISW повідомляли про сповільнення наступу окупантів на лінії Куп'янськ-Кремінна.

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