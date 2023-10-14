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Пограничники дроном "поймали" раритетную гаубицу РФ (видео)

Фото: пограничники с помощью дрона "охотились" раритетную гаубицу РФ (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники на Купянском направлении с помощью дрона-камикадзе "подстрелили" раритетную российскую гаубицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

На Купянском направлении пограничники штурмовой бригады "Стальная граница" во время аэроразведки обнаружили на враждебных позициях советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с гаубицой АЗП-57 калибра 57-мм, разработанную еще в середине 1940-х годов.

По данным Клименко, в последний раз эти гаубицы использовали советские войска в период Афганской войны, а после распада советского союза большинство постсоветских стран, включая Украину, сняли С-60 с вооружения из-за ее моральной устаревшей.

"Посмотреть на музейный экспонат вылетел пограничный дрон-камикадзе. Результаты этой взрывной встречи хорошо видны на видео", - подчеркнул министр.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, сегодня командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. По его словам, оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.

Кроме Сырского, активизацию россиян на Купянском направлении также подтвердил начальник пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш. Он отметил, что оккупанты интенсивно наступают на Лимано-Купянском направлении.

Стоит отметить, что ситуация в направлении Лиман-Купянск обострилась еще летом. Русские усилили атаки, пытаясь прорваться к реке Оскол.

Однако в сентябре аналитики ISW сообщали о замедлении наступления оккупантов на линии Купянск-Кременная.

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