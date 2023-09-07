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Прикордонники дронами знищили дві російські "буханки" на полі бою (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили та за допомогою дроном знищили ворожі автомобілі на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Аеророзвідники "Сталевого Кордону" підсмажують ворожі "буханки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першу "буханку" прикордонний дрон-камікадзе наздогнав у лісі. Другу - кілометром далі зустріли ще два безпілотники.

"Горіло добре", - додали у ДПСУ.

Втрати окупантів на війні проти України

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 вересня, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 266 900 військових. 

Також українські прикордонники показали, як разом з артилеристами ЗСУ знищили танк російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Сьогодні повідомлялось, що українські військові за минулу добу ліквідували понад 300 російських окупантів та знищили 3 склади боєприпасів ворога на Таврійському напрямку.

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