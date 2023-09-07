Прикордонники дронами знищили дві російські "буханки" на полі бою (відео)
Сили оборони України виявили та за допомогою дроном знищили ворожі автомобілі на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Аеророзвідники "Сталевого Кордону" підсмажують ворожі "буханки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що першу "буханку" прикордонний дрон-камікадзе наздогнав у лісі. Другу - кілометром далі зустріли ще два безпілотники.
"Горіло добре", - додали у ДПСУ.
Втрати окупантів на війні проти України
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 вересня, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 266 900 військових.
Також українські прикордонники показали, як разом з артилеристами ЗСУ знищили танк російських окупантів на Запорізькому напрямку.
Сьогодні повідомлялось, що українські військові за минулу добу ліквідували понад 300 російських окупантів та знищили 3 склади боєприпасів ворога на Таврійському напрямку.
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