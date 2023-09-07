ua en ru
Чт, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники дронами уничтожили две российские "буханки" на поле боя (видео)

Украина, Четверг 07 сентября 2023 15:28
UA EN RU
Пограничники дронами уничтожили две российские "буханки" на поле боя (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили и с помощью дроном уничтожили вражеские автомобили на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Аэроразведчики "Стального Границы" поджаривают вражеские "буханки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первую "буханку" пограничный дрон-камикадзе догнал в лесу. Вторую - километром дальше встретили еще два беспилотника.

"Горело хорошо", - добавили в ГПСУ.

Потери оккупантов на войне против Украины

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 7 сентября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 266 900 военных.

Также украинские пограничники показали, как вместе с артиллеристами ВСУ уничтожили танк российских оккупантов на Запорожском направлении.

Сегодня сообщалось, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали более 300 российских оккупантов и уничтожили 3 склада боеприпасов врага на Таврическом направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине пограничная служба
NEWS
Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
Выезд из Украины для женщин на воинском учете ограничат, - нардеп
DAILY
До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине