Пограничники дронами уничтожили две российские "буханки" на поле боя (видео)

Силы обороны Украины обнаружили и с помощью дроном уничтожили вражеские автомобили на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Аэроразведчики "Стального Границы" поджаривают вражеские "буханки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первую "буханку" пограничный дрон-камикадзе догнал в лесу. Вторую - километром дальше встретили еще два беспилотника.

"Горело хорошо", - добавили в ГПСУ.

Потери оккупантов на войне против Украины

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 7 сентября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 266 900 военных.

Также украинские пограничники показали, как вместе с артиллеристами ВСУ уничтожили танк российских оккупантов на Запорожском направлении.

Сегодня сообщалось, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали более 300 российских оккупантов и уничтожили 3 склада боеприпасов врага на Таврическом направлении.