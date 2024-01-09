Прикордонники дронами вдарили по піхоті РФ, яка ховалася в будинках (відео)

"Доставка вибухової пошти від прикордонників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аеророзвідка ДПСУ виявила та знищила групу окупантів, яка "вешталася" поміж покинутих будівель на тимчасово окупованій території.

На відео можна побачити удари дронами по особовому складу росіян. Вони намагалися ховатися в будинках, але безрезультатно.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 січня, становили 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 365 990 військових.

Протягом минулої доби, 8 січня, українські військові на Таврійському напрямку знищили 21 одиницю техніки російських терористів. Зокрема взяли 10 окупантів в полон.