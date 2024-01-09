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Пограничники дронами ударили по пехоте РФ, которая пряталась в домах (видео)

Архивное фото: Пограничники дронами ударили по пехоте РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили позиции вражеской пехоты и дронами ударили по оккупантам. Процесс их уничтожения зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Доставка взрывной почты от пограничников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэроразведка ГПСУ обнаружила и уничтожила группу оккупантов, которая "бродила" между заброшенных зданий на временно оккупированной территории.

На видео можно увидеть удары дронами по личному составу россиян. Они пытались прятаться в домах, но безрезультатно.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 9 января, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных.

За прошедшие сутки, 8 января, украинские военные на Таврическом направлении уничтожили 21 единицу техники российских террористов. В частности, взяли 10 оккупантов в плен.

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