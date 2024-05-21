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Прикордонники за допомогою Stinger знищили ворожий "Орлан-10" (відео)

Фото: прикордонники за допомогою Stinger знищили ворожий "Орлан-10" (mil.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники бригади "Помста" відпрацювали по повітряній цілі за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger. Ймовірно, було вражено ворожий дрон "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби (ДПСУ).

Як відзначають в ДПСУ, відео було знято на Бахмутському напрямку. 

"Розрахунок ПЗРК "Stinger" прикордонників бригади "Помста" вразив повітряну ціль на Бахмутському напрямку. Ймовірно, це був ворожий "Орлан-10", - пише канал. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), від початку повномасштабної війни втрати Російської Федерації складають: 

  • особового складу - 495 070; 
  • танків - 7605; 
  • бойових броньованих машин - 14 699
  • й не тільки. 

Лише за минулу добу наші бійці ліквідували ще 1380 російських терористів, більше десятка танків та 42 артилерійські установки. 

Зокрема нещодавно прикордонники показали невдалу спробу форсування ворожої піхоти біля Вовчанська. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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