Прикордонники за допомогою Stinger знищили ворожий "Орлан-10" (відео)

Прикордонники бригади "Помста" відпрацювали по повітряній цілі за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger. Ймовірно, було вражено ворожий дрон "Орлан-10".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби (ДПСУ).
Як відзначають в ДПСУ, відео було знято на Бахмутському напрямку.
"Розрахунок ПЗРК "Stinger" прикордонників бригади "Помста" вразив повітряну ціль на Бахмутському напрямку. Ймовірно, це був ворожий "Орлан-10", - пише канал.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), від початку повномасштабної війни втрати Російської Федерації складають:
Лише за минулу добу наші бійці ліквідували ще 1380 російських терористів, більше десятка танків та 42 артилерійські установки.
Зокрема нещодавно прикордонники показали невдалу спробу форсування ворожої піхоти біля Вовчанська.
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