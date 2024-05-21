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Пограничники с помощью Stinger уничтожили вражеский "Орлан-10" (видео)

Фото: пограничники с помощью Stinger уничтожили вражеский "Орлан-10" (mil.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники бригады "Помста" отработали по воздушной цели с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger. Вероятно, был поражен вражеский дрон "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы (ГПСУ).

Как отмечают в ГНСУ, видео было снято на Бахмутском направлении.

"Расчет ПЗРК "Stinger" пограничников бригады "Помста" поразил воздушную цель на Бахмутском направлении. Вероятно, это был вражеский "Орлан-10", - пишет канал. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), с начала полномасштабной войны потери Российской Федерации составляют: 

  • личного состава - 495 070; 
  • танков - 7605; 
  • боевых бронированных машин - 14 699 
  • и не только. 

Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 1380 российских террористов, более десятка танков и 42 артиллерийские установки. 

В частности недавно пограничники показали неудачную попытку форсирования вражеской пехоты у Волчанска. 

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