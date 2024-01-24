UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники за допомогою дронів атакували групу росіян під Бахмутом (відео)

Архівне фото: Прикордонники за допомогою дронів атакували групу росіян під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Бахмутському напрямку виявили групу росіян і атакували її за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники доставляють окупантам під Бахмут вибухові скиди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ефективність роботи аеророзвідки ДПСУ підтверджують самі загарбники. 

"З радіоперехоплення відомо, що від таких скидів за останні кілька днів у ворога щонайменше 6 тяжкопоранених", - написали прикордонники.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 24 січня, становили 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення сягнула майже 378 660 військовослужбовців.

Також за минулу добу українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 54 одиниці військової техніки та 200 ворожих БПЛА різних типів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьБахмутВійна в Україніпограничная служба