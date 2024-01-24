Прикордонники за допомогою дронів атакували групу росіян під Бахмутом (відео)

"Прикордонники доставляють окупантам під Бахмут вибухові скиди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ефективність роботи аеророзвідки ДПСУ підтверджують самі загарбники.

"З радіоперехоплення відомо, що від таких скидів за останні кілька днів у ворога щонайменше 6 тяжкопоранених", - написали прикордонники.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 24 січня, становили 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення сягнула майже 378 660 військовослужбовців.

Також за минулу добу українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 54 одиниці військової техніки та 200 ворожих БПЛА різних типів.