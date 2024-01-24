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Пограничники с помощью дронов атаковали группу россиян под Бахмутом (видео)

Архивное фото: Пограничники с помощью дронов атаковали группу россиян под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении обнаружили группу россиян и атаковали ее с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники доставляют оккупантам под Бахмут взрывные сбросы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эффективность работы аэроразведки ГПСУ подтверждают сами захватчики. 

"Из радиоперехвата известно, что от таких сбросов за последние несколько дней у врага по меньшей мере 6 тяжелораненых", - написали пограничники.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру среды, 24 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 378 660 военнослужащих.

Также за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще около 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 54 единицы военной техники и 200 вражеских БПЛА разных типов.

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Российская ФедерацияДонецкая областьБахмутВойна в Украинепограничная служба