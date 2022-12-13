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Прикордонники у Донецькій області зупинили ворожу ДРГ

Фото: українські прикордонники знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На Донецькому напрямку українські прикордонники зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної прикордонної служби України.

Як пише ДПСУ, у Донецькій області окупанти спробували прорвати лінію оборони українських захисників.

"Проте, рухаючись лісосмугою, потрапили у засідку прикордонників. Раптовим нападом наші бійці завдали противнику втрат й змусили ДРГ відступити", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що українські прикордонники у районі Бахмута Донецької області збили російський літак Су-34.

Раніше ми писали, що українські військові продовжують нищити російських загарбників. Сили оборони 28 листопада збили два ворожі літаки.

Також нагадаємо, що українським захисникам вдалося знешкодити ворожий квадрокоптер у Донецькій області. Для цього використовували антидронову рушницю.

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ВСУприкордонникиДРГ