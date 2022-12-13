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Пограничники в Донецкой области остановили вражескую ДРГ

Фото: украинские пограничники уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На Донецком направлении украинские пограничники остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной пограничной службы Украины.

Как пишет ГПСУ, в Донецкой области оккупанты попытались прорвать линию обороны украинских защитников.

"Однако, двигаясь по лесополосе, попали в засаду пограничников. Внезапным нападением наши бойцы нанесли противнику потери и заставили ДРГ отступить", - говорится в сообщении.

Недавно РБК-Украина сообщало, что украинские пограничники в Бахмуте Донецкой области сбили российский самолет Су-34.

Ранее мы писали, что украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. Силы обороны 28 ноября сбили два вражеских самолета.

Также напомним, что украинским защитникам удалось обезвредить вражеский квадрокоптер в Донецкой области. Для этого использовали антидроновое ружье.

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