Прикордонники під Бахмутом збили російський Су-34

Українські прикордонники сьогодні, 3 грудня, у районі Бахмута Донецької області збили російський літак Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ.

За неофіційними даними, вартість знищеного винищувача оцінюється в 50 млн доларів.

Повідомляється, що розрахунок ПЗРК пострілом приземлив ворожу "пташку", коли та з'явилася поблизу позицій бійців ДПСУ. Доля пілотів поки що не відома.

Раніше ми писали, що українські військові продовжують нищити російських загарбників. Сили оборони 28 листопада збили два ворожі літаки.

Також ми писали, що українським захисникам вдалося знешкодити ворожий квадрокоптер у Донецькій області. Для цього використовували антидронову рушницю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.