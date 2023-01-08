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Прикордонники на Донбасі вдарили по позиціях окупантів з танка (відео)

Фото: прикордонники на Донбасі вдарили по позиціях окупантів з танка (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Прикордонники на Донбасі знищили окупантів з танка. Росіяни ховалися в укриттях в промисловій зоні, а в цей час наші захисники завдали удару по противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"На Донеччині прикордонники виявили окупантів, які зайняли позиції в промисловій зоні. Бійці скорегували вогонь побратимів із ЗСУ й підсмажили орків прямо в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала відео знищення окупантів снайперським вогнем, росіяни опинилися під прицілом в той час, коли відволіклися на кролів.

Додамо, також ми писали, що прикордонники зупинили чергову атаку ворога під Бахмутом та ліквідували російського командира.

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