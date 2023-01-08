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Пограничники на Донбассе ударили по позициям оккупантов из танка (видео)

Фото: пограничники на Донбассе ударили по позициям оккупантов из танка (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Пограничники на Донбассе уничтожили оккупантов из танка. Россияне скрывались в укрытиях в промышленной зоне, а в это время наши защитники нанесли удар по противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"На Донбассе пограничники обнаружили оккупантов, занявших позиции в промышленной зоне. Бойцы скорректировали огонь собратьев из ВСУ и поджарили орков прямо в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ опубликовала видео уничтожения оккупантов снайперским огнем, россияне оказались под прицелом в то время, когда отвлеклись на кроликов.

Кроме того, мы писали, что пограничники остановили очередную атаку врага под Бахмутом и ликвидировали российского командира.

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